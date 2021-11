Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/11/2021 16:37 | Atualizado 24/11/2021 16:49

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, revelou que Éverton Ribeiro recebeu uma oferta milionária para deixar o Flamengo. Em entrevista ao site "Globo Esporte" nesta quinta-feira, o dirigente afirmou que a proposta pelo camisa 7 era "firme", mas que o Rubro-Negro preferiu segurá-lo.

"Não parar o Brasileiro nas datas Fifa só prejudica quem investe mais, os times com mais potencial. É uma ducha de água fria. O mais legal como dirigente é contratar um jogador que representa sua seleção. Com o Isla foi assim, um cara que disputou Copa, foi campeão de Copa América. Arrascaeta é o camisa 10 do Uruguai. Aí você mantém o Everton Ribeiro, que tem 32 anos e recebeu uma proposta firme de 8 milhões de euros… Seguramos porque acreditamos", disse Braz em Montevidéu.

"Chega a convocação e o clube fica perdido. Não reclamo de serem convocados, mas de o campeonato não parar. Em 2022 tem oito datas Fifa no Brasileiro. Aí no fim do ano vão me questionar novamente. Ainda tem Copa do Mundo. Não é só o jogo que o atleta não joga, tem a partida seguinte que é comprometida. Quem for para o Mundial de Clubes faz como? Não dá férias para os jogadores?", criticou o dirigente.