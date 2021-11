Vampeta - Reprodução Internet

Publicado 24/11/2021 15:53

Rio - Alvo de críticas da torcida do Flamengo recentemente, o lateral Isla foi elogiado por Vampeta. Durante o programa “Canelada”, da Jovem Pan, o pentacampeão afirmou que o chileno, atualmente, é o melhor jogador de sua posição atuando no Brasil.

“O único cara que está no banco do Flamengo e que pode questionar alguma coisa sobre Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol é o Pedro. O resto é banco. Os zagueiros reservas, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira, são reservas mesmo, não jogam mais que David Luiz e Rodrigo Caio em forma. Todo mundo fala do Matheuzinho, é uma promessa. O Isla é o melhor lateral-direito que tem no país. Joga mais que o Marcos Rocha, esteve 10 anos na Europa“, disse o ex-jogador.

Quem também vem agradando Vampeta é o volante Willian Arão.

“Willian Arão é o melhor volante do Brasil, Jair não é melhor que ele. Foi titular com todos os treinadores do Flamengo, joga leve e solto. Felipe Melo tem uma carreira maravilhosa, joga muito, mas o Arão, hoje, é melhor”, opinou.