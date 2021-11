Luto - Reprodução

Publicado 24/11/2021 20:41 | Atualizado 24/11/2021 20:46

Rio - Em Montevidéu para a disputa da final da Libertadores, o zagueiro Rodrigo Caio soube na última terça-feira (23) do falecimento do avô Lucindo. Pelas redes sociais, o jogador lamentou a perda e fez um texto para homenageá-lo.

— Hoje, nossos corações choram por você ter partido ,mas o céu está em festa por receber uma pessoa tão bondosa e cheia de luz. Gratidão, essa palavra resume meu sentimento por você! — escreveu o zagueiro.

A publicação gerou comoção nos torcedores, que logo prestaram condolências nos comentários, assim como outros jogadores de futebol. Em uma das fotos de Lucindo, ele veste uma camisa do Flamengo e segura o troféu que Rodrigo Caio recebeu por estar na seleção no Campeonato Brasileiro de 2019.

Longe da família, Rodrigo Caio está em Montevidéu para a disputa da final da Libertadores, sábado, contra o Palmeiras, e será titular na zaga ao lado de David Luiz. Nesta quarta-feira, ele participou de um treino do elenco no Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol.