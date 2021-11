Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/11/2021 16:30 | Atualizado 24/11/2021 16:51

Rio - A final da Libertadores é a principal partida do Flamengo na temporada e também a oportunidade que o clube carioca terá de conquistar um título de expressão após a eliminação na Copa do Brasil e o título do Brasileiro se tornar improvável. Porém, na opinião do vice de futebol Marcos Braz uma derrota para o Palmeiras não deverá ser considerada uma tragédia pelo clube carioca.

"É o tamanho do peso de uma Libertadores. Quando se coloca em questão essa competição, ela tem todo um tamanho, uma engrenagem. O departamento de futebol precisa de ajustes, independente de título. É sempre necessário avaliar se não poderia ter feito melhor, tomado decisões melhores para ter mais brilhantismo. Se ganharmos, será uma temporada muito boa, acima da média. Se perder, não dá para achar que tudo foi uma tragédia", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Flamengo e Palmeiras decidem a principal competição do continente no próximo sábado, em Montevidéu. Os dois clubes são os dois últimos campeões e brigam pelo terceiro título da Libertadores.