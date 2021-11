Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/11/2021 12:19

Rio - Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador está sempre ligado no atual elenco do clube carioca. Em entrevista ao guia oficial da Libertadores, o ex-atacante elogiou Gabigol, principal destaque do Rubro-Negro, mas evitou qualquer tipo de comparação em relação aos seus tempos de jogador.

"Ele é um goleador, não tem como não comparar. Nossa função é aquela, fazer os gols para

ajudar a equipe. Ele está vivendo um momento muito bom pelo Flamengo, só tem a crescer a

cada dia, está no caminho certo", afirmou.

Adriano Imperador também abordou um assunto polêmico: Renato Gaúcho. Bastante criticado pelos rubro-negros, o técnico tem moral com o ídolo do clube carioca.

"O Flamengo se entrosou há muito tempo. Renato Gaúcho é inteligente, ele sabe, já jogou, é muito importante para o time, tem uma experiência muito grande sobre isso. Ele vem fazendo um trabalho maravilhoso", disse.