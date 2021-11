Arrascaeta - Alexandre Vidal

Publicado 25/11/2021 10:30

Rio - Após um período de mais de um mês afastado dos gramados, Arrascaeta se recuperou e irá defender o Flamengo em mais uma final de Libertadores. Aos 27 anos, o jogador está bem perto de renovar o seu contrato com o clube. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o apoiador afirmou que o empresário Daniel Fonseca está cuidando da questão, mas admitiu que sua vontade é permanecer no clube carioca.

"A renovação? Aí, tem que falar com ele (risos). É um problema do clube com ele. Já deixei muito claro qual é a minha ideia e tomara que possa dar tudo certo", afirmou.

Arrascaeta defende o Flamengo desde 2019 e tem sonhos de continuar fazendo história pelo clube carioca. Apesar de ter conquistado muitos títulos, o uruguaio projeta seguir sua trajetória de conquistas no Rubro-Negro.

"Sempre se fala muito das coisas que um estrangeiro ganha quando chega aqui. Sou muito feliz com as coisas que eu tenho conquistado, mas não posso ficar satisfeito com o que eu fiz ou com o que posso fazer. Meu pensamento é analisar a carreira quando parar de jogar futebol. É um privilégio que falem do meu nome junto com grandes jogadores que atuaram no Brasil. Meu pensamento é a cada ano ganhar mais e mais, criar uma história rica no futebol brasileiro", disse.