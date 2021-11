Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 25/11/2021 10:00

Rio - De olho no mercado, o Flamengo segue se reforçando para as categorias de base. O clube carioca fechou com o meia Luis Matias, de 13 anos, que estava no Internacional. O atleta é filho do técnico do sub-20 do Rubro-Negro, Fábio Matias. As informações são do "Flazoeiro".

Luis é considerado um dos principais destaques da sua geração no Colorado. O meia tem como características: o bom passe vertical, boa visão de jogo, controle de bola, bom chute e costuma sempre dar assistências.

O jogador, de 13 anos, estava no Internacional desde dos seus 8 anos e por lá conquistou os seguintes títulos: Estadual sub-9 e sub-11, Torneio Jorge Andrade Sub-10. Com a pandemia, ano passado não disputou nenhum torneio pela categoria sub-12. Luis irá assinar contrato de formação em 2022.