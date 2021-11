Gabriel Jesus - AFP

Gabriel JesusAFP

Publicado 25/11/2021 15:30

Rio - Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus faz questão de declarar sua torcida pelo ex-clube na final da Libertadores, neste sábado (27), contra o Flamengo. Ainda assim, a estrela do Manchester City-ING admitiu o favoritismo do rival na grande decisão logo depois de marcar o gol da vitória sobre o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira (24), pela Liga dos Campeões.

— No sábado, vou colocar a camisa do Palmeiras, como fiz contra o Santos (na final de 2020), assistir e torcer. Será muito difícil. O Flamengo é um pouco melhor como time, joga um pouco melhor, mas o Palmeiras tem qualidade também — disse o jogador em entrevista à TNT Sports.

Em grande fase com a camisa do City e titular da seleção brasileira, Gabriel Jesus aproveitou também para declarar todo seu carinho pelo Palmeiras, apesar da distância no dia a dia. Toda a sua formação como jogador foi dentro do clube e, por isso, ele continua na torcida mesmo de longe.

— Eu sou palmeirense, todos sabem. Tenho muito carinho pelo clube. Sou muito profissional, mas todos sabem a gratidão que eu tenho pelo clube, pela minha trajetória desde a base até chegar ao profissional, e depois pelos dois anos que fiquei no profissional. Eles me ajudaram muito e eu pude ajudar o clube. Tenho muita gratidão e sempre vou acompanhar e torcer, independentemente do meu profissionalismo — declarou.