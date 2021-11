Renato Gaúcho, técnico do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/11/2021 19:56

Rio - O Flamengo definiu seu time titular para enfrentar o Grêmio na noite desta terça-feira, em Porto Alegre. Como esperado, o técnico Renato Gaúcho poupará todos os titulares de olho na final da Libertadores, no próximo sábado, contra o Palmeiras.

Sendo assim, o time titular que irá a campo tem: Hugo, Rodinei, Gustavo Henrique. Léo Pereira e Renê; João Gomes, Thiago Maia, Diego e Kenedy; Vitinho e Vitor Gabriel.

As principais atrações estão no banco de reservas. Voltando de lesão, o meia Arrascaeta e o atacante Pedro ficarão como opções para entrar ao longo do jogo.