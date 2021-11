Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/11/2021 19:26

Rio - O apresentador Marcelo Barreto do "Redação SporTV", do Grupo Globo, afirmou que se o técnico Renato Gaúcho, do Flamengo, utilizar o meia-atacante Arrascaeta, nesta terça, contra o Grêmio, e o jogador sair de campo com dores, o "mundo cairia na cabeça" do treinador.

"Eu não queria estar no lugar do Renato Gaúcho hoje porque qualquer decisão dele pode ser avaliada de uma forma completamente diferente dependendo do que acontecer no sábado. Se ele bota o Arrascaeta hoje e ele sente alguma coisa, o mundo cai na cabeça dele", disse o apresentador Marcelo Barreto no Redação SporTV.

"Se ele bota o Arrascaeta hoje e ele sente no começo do jogo de sábado, aí já vai ser feita essa relação de que talvez deveria ser mais poupado. Se ele não joga hoje e entra sem ritmo sábado vão questionar porque não jogou antes", concluiu.

Nesta terça, o Flamengo enfrenta o Grêmio, às 21h, em Porto Alegre, em jogo atrasado da segunda rodada pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 66 pontos, com quatro vitórias seguidas.