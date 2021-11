Jorge Jesus - AFP

Jorge Jesus AFP

Publicado 23/11/2021 20:58

Rio - Pouco prestigiado no Benfica, o técnico Jorge Jesus deve deixar o clube no fim do ano, de acordo com Mauro Xavier, do jornal português 'Correio da Manhã'. O contrato do treinador termina apenas em junho de 2022, ao final da temporada europeia, mas ele não o cumprirá a até o fim e encerrará o vínculo em dezembro, segundo o jornalista.

"Jorge Jesus encerra um ciclo neste final de ano, independentemente dos resultados. Espero que ele saia como campeão, ou com uma semifinal, ou uma final de Champions", alegou Mauro Xavier.

Nesta terça-feira (23), Jorge Jesus comandou o Benfica no empate em 0 a 0 com o Barcelona, pela Liga dos Campeões, e manteve o time com grandes chances de classificação às oitavas de final. Basta que o Barcelona não vença o Bayern de Munique e ele ganhe do Dínamo de Kiev.

Apesar do bom desempenho no torneio continental, Jesus segue muito contestado pelos torcedores portugueses. No campeonato nacional, a equipe ocupa a terceira colocação, atrás de Porto e Sporting. Ao todo, ele tem 76 jogos e 47 vitórias na atual passagem.

Como o treinador é ídolo do Flamengo, sua volta é sempre especulada e anima os rubro-negros. No Brasil, conquistou um Campeonato Brasileiro e tirou o clube da fila de 38 anos sem conquistar a Libertadores, em 2019.