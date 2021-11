Estádio Centenário em Montevidéu - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Um torcedor do Flamengo passou por uma situação bastante delicada no último sábado em Montevidéu. De acordo com o site "Portal Montevideo", um rubro-negro foi atingido por um tiro no bairro de Sur, na capital uruguaia. Ele não corre risco de morte.

De acordo com informações do portal, a bala acabou lesionando o pé esquerdo e no joelho da mesma perna do torcedor. Ele foi socorrido no Hospital Maciel. Posteriormente, os médicos acabara indicando que o "ferimento em projétil no membro inferior esquerdo com fratura da coluna tibial, com comprometimento do ligamento cruzado anterior".



Segundo o site, o torcedor do Flamengo foi atingido após sair de um restaurante no Bairro Sur, enquanto caminhava em direção ao ônibus de viagem. Não se sabe a origem do disparo, mas a Polícia encontrou 12 cápsulas calibre 9mm no local do ocorrido.