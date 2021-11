Marcos Braz - Alexandre Vidal

Marcos BrazAlexandre Vidal

Publicado 28/11/2021 19:12

Rio - Após a derrota para o Palmeiras, em Montevidéu, o elenco do Flamengo já está no Rio. No desembarque, o vice de futebol Marcos Braz falou a respeito do fim da temporada. O dirigente lamentou o resultado negativo que deu fim ao sonho do título da Libertadores e falou em terminar a temporada de forma digna.

"Já tem treino marcado, toda uma programação feita. Não foi o resultado que queríamos e esperávamos, mas é vida que segue. Temos que fazer os ajustes que tem que fazer com calma. Faltam pouquíssimos jogos no Brasileiro. Jogos importantes para disputar, para que acabe com dignidade o Brasileiro. Em relação a Montevidéu, a gente tem que ter força e tranquilidade para seguir", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Com oito pontos atrás do líder Atlético-MG e faltando quatro jogos para o fim do Brasileiro, o Flamengo tem remotas chances de ser campeão. Sobre a situação envolvendo Renato Gaúcho, Braz afirmou que os dirigentes irão se reunir na próxima segunda-feira para decidir se irão mantê-lo até o fim da temporada ou não. O Flamengo volta aos gramados na próxima terça-feira contra o Ceará. A partida vai acontecer no Maracanã, às 15 horas.