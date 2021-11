Marcelo Gallardo - Divulgação

Publicado 29/11/2021 09:23 | Atualizado 29/11/2021 09:29

Rio - O ciclo de Renato Gaúcho no Flamengo deve ter fim nesta segunda-feira e o clube carioca parece já ter um novo alvo para comandar a equipe na próxima temporada. De acordo com informações do canal argentino TYC Sports, o Rubro-Negro irá fazer uma proposta para Marcelo Gallardo, técnico do River Plate.

A saída do técnico do clube carioca deverá ser selada nesta segunda-feira após reunião da cúpula de futebol rubro-negro. Treinador do River há sete anos, Gallardo falou em tom de despedida após conquistar o título do Campeonato Argentino na última semana.



"É a primeira vez que meu contrato termina (sem renovar). Dei tudo a este clube até hoje. Acho que mereço a possibilidade de pensar. Agora vou analisar, repensar. O clube não merecia minha cabeça em outro lugar", afirmou.

No entanto, para contratar Gallardo, o Flamengo terá que vencer, além do River Plate, a concorrência da seleção uruguaia que deseja o ex-jogador como seu novo técnico para tentar a classificação para a Copa do Mundo de 2022.



Pelo River Plate, o ex-jogador já fez história como técnico. Ao todo, são 13 títulos em sete anos comandando o clube argentino. Os principais foram as Libertadores conquistadas em 2015 e 2018. Além disso, Gallardo venceu três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas do país e um Campeonato Argentino.