Publicado 29/11/2021 11:33

Rio - Artilheiro e craque da Libertadores, o atacante Gabigol estaria despertando interesses de clubes árabes. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador, de 25 anos, não teria o interesse de deixar o clube carioca para atuar no chamado "Mundo Árabe".

"Gabigol, atacante do Flamengo, não tem planos de considerar propostas de clubes árabes agora, apesar dos rumores. Ele não está planejando esse tipo de passo do jeito que as coisas estão", afirmou o jornalista.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. Ídolo e titular absoluto do clube carioca, o jogador vem sendo lembrado por Tite na seleção brasileira. Recentemente, o atacante se declarou ao Rubro-Negro em entrevista à FlaTV.



"Agradecer muito a Deus, agradecer minha família, os amigos, que são meu alicerce, ao Flamengo por me dar a oportunidade de jogar em um clube tão grande, com uma torcida grande. Espero continuar uma história marcante. Eu acho que nasci pra jogar no Flamengo. Eu aprendi a amar o Flamengo. É um lugar que realmente me vejo ficando por muito tempo. Não pretendo me mudar", disse.