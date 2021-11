Marcelo - AFP

Marcelo AFP

Publicado 30/11/2021 10:32

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, de 33 anos, pode agitar a janela de transferências do futebol brasileiro na virada do ano. E de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Flamengo está na briga para a contratar o jogador do Real Madrid.

Contratado pelo Real Madrid em 2006, Marcelo está em final de ciclo no futebol europeu. O seu contrato com o clube espanhol vai ate em junho de 2022. No entanto, existe a possibilidade do brasileiro ser liberado no fim de 2021 ou no começo do ano que vem.

Além do Rubro-Negro, outros clubes brasileiros teriam interesse no jogador. O Palmeiras e o Atlético-MG, principal rivais do clube carioca na luta pelos principais títulos em 2021, e também Fluminense e Botafogo, clubes que Marcelo tem um relacionamento mais próximo.