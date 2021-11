Andreas Pereira é cobrado por torcedores - Gabriel Reis

30/11/2021

Rio - Membros da Raça Rubro-Negra, uma das torcidas organizadas do Flamengo, foram ao Ninho do Urubu e conversaram pessoalmente com Andreas Pereira, jogador que falhou no segundo gol do Palmeiras na final da Libertadores. Eles cobraram mais atenção do atleta e também deram apoio.

Andreas Pereira, de 25 anos, chegou ao Flamengo no meio da atual temporada. O jogador pertence ao Manchester United e tem contrato de empréstimo com o clube carioca até a metade de 2022. Após a falha na decisão da Libertadores, o meia prometeu reconquistar os torcedores do Flamengo.

"Nação, estou aqui com coração apertado! Hoje eu errei! Não faltou vontade, raça... e nunca vai faltar! Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses 3 meses me acolheu na família Flamengo com tanto carinho! Peço desculpas pelo erro de hoje! Eu prometo, vou reconquistar vocês!", escreveu o jogador nas redes sociais.

O meia vinha tendo um começo bastante elogiado de passagem pelo Flamengo até a falha decisiva. Ele foi o responsável por quebrar um incômodo jejum de gols de falta do clube carioca. Ao todo, Andreas atuou em 22 jogos e fez cinco gols pelo Rubro-Negro.