Marcelo Gallardo, técnico do River - AFP

Publicado 30/11/2021 13:46

Rio - O nome de Gallardo vem sendo ventilado como possível reforço do Flamengo. Na imprensa argentina, o tema vem agitando os programas esportivos. Convidado pela "ESPN" do país vizinho, o jornalista Mendel Bydlowski afirmou que não seria uma boa para o técnico aceitar o convite do clube carioca.

"Não é a primeira vez que o Flamengo procura o Gallardo. Antes de contratar o Renato Gaúcho também procuraram o Gallardo para assumir. Mas há uma pressão muito grande no Flamengo sobre os treinadores e não sei se para o Gallardo é vantajoso, pois ele teria que sair campeão no primeiro ano. Rogério Ceni ganhou e saiu. Não é um clube que se tem tranquilidade para trabalhar. Não sei se Flamengo seria um declínio neste cenário para ele", disse.

Treinador do River há sete anos, Gallardo falou em tom de despedida após conquistar o título do Campeonato Argentino na última semana. "É a primeira vez que meu contrato termina (sem renovar). Dei tudo a este clube até hoje. Acho que mereço a possibilidade de pensar. Agora vou analisar, repensar. O clube não merecia minha cabeça em outro lugar", afirmou.

Pelo River Plate, o ex-jogador já fez história como técnico. Ao todo, são 13 títulos em sete anos comandando o clube argentino. Os principais foram as Libertadores conquistadas em 2015 e 2018. Além disso, Gallardo venceu três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas do país e um Campeonato Argentino.