Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/11/2021 14:33

Rio - Campeão da Libertadores em 2019, o zagueiro Pablo Marí deixou saudades nos torcedores do Flamengo e de acordo com informações do portal inglês "Football London", o Rubro-Negro estaria avaliando a possibilidade de fazer uma proposta pelo retorno do jogador espanhol.

Segundo o site, Marí estaria insatisfeito com o pouco espaço no clube de Londres e admitiria a possibilidade de uma transferência. A oferta rubro-negra seria por empréstimo, mas o clube brasileiro deverá enfrentar concorrência pela contratação do jogador, de 28 anos.

"Se seu tempo de jogo não aumentar nos próximos meses, Mari considerará uma mudança do clube. Embora o seu antigo clube continue interessado em contratá-lo por empréstimo, o salário de Mari continuará a ser um obstáculo para a maioria das equipes fora da Europa", afirmou o portal.



Pablo Marí possui contrato com o Arsenal até junho de 2024. O zagueiro foi comprado pelo clube inglês após passagem de destaque pelo Flamengo. No entanto, ele acabou passando por uma grave lesão no ano passado e não conseguiu ter sequência como titular na equipe de Londres.