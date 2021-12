Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/11/2021 18:25

André Villas-Boas Olympique de Marselha

Rio - Um dos favoritos da torcida para assumir o lugar de Renato Gaúcho, André Villas-Boas dificilmente treinará o Flamengo. De acordo com o jornal português "A Bola", a preferência do treinador, que está livre no mercado, é assumir uma seleção de olho na Copa do Mundo de 2022.