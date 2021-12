Dirigente do Flamengo lamenta derrota na Libertadores e afirma que vai 'ajustar o que for preciso' - Foto: Reprodução/ESPN

Dirigente do Flamengo lamenta derrota na Libertadores e afirma que vai 'ajustar o que for preciso' Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 30/11/2021 18:24

Rio - O vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmou nesta terça-feira, que o Rubro-negro vai "avaliar, ajustar e melhorar o que for preciso", para a próxima temporada. Além disso, em suas redes sociais, lamentou a derrota para o Palmeiras, na final da Libertadores, no último sábado.

"Infelizmente não vencemos a Libertadores este ano. Entretanto gostaria de agradecer aos torcedores que puderam estar lá, apoiando o time o tempo todo. A derrota é a melhor professora de todas. Vamos avaliar, ajustar e melhorar o que for necessário", disse o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo.



O Flamengo enfrenta o Ceará, nesta terça-feira, às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a segunda colocação e soma 67 pontos na tabela do torneio nacional.