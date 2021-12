Flamengo ficou com o vice da Libertadores - AFP

Flamengo ficou com o vice da LibertadoresAFP

Publicado 30/11/2021 19:09

Pedro - Idade: 24 anos - Posição: Atacante - Clube Atual: Flamengo - Valor: 16 milhões de euros (104 milhões de reais). Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, o atacante Pedro teve sua rede social invadida pela torcida do Palmeiras nesta terça-feira. Já de olho no Mundial, os alviverdes criaram uma campanha para que o camisa 21 se transfira para a equipe paulista em 2022.