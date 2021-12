Andreas Pereira no aquecimento antes de a bola rolar - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/12/2021 09:20

Rio - "Vilão" na derrota do Flamengo para o Palmeiras na final da Libertadores, Andreas Pereira recebeu apoio de companheiros e de parte da torcida do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última terça-feira. Após a partida, o camisa 18 foi às redes sociais agradecer aos 47 mil torcedores que estiveram na partida.

"A cada dia mais o Flamengo me surpreende! O que eu senti hoje no Maracanã, só quem é Flamengo pode entender. Queria agradecer aos meus companheiros de equipe, toda a direção, a torcida que me recebeu hoje no CT e também pelas inúmeras mensagens de apoio! Continuamos todos juntos em busca da volta por cima ! Obrigado, Nação!", escreveu o meia.

Antes da partida, Andreas já havia se reunido com membros de uma torcida organizada. A conversa foi em tom ameno e com apoio ao meia para dar a volta por cima, mas com cobrança pelo erro na final da Libertadores.

A falha de Andreas aconteceu durante a prorrogação da decisão contra o Palmeiras. O meia falhou ao tentar recuar para Diego Alves e deixou Deyverson sozinho para marcar o segundo gol do Verdão.