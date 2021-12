Gabigol - AFP

Publicado 01/12/2021 11:06

Rio - Após mais uma grande temporada pelo Flamengo, Gabigol começa a atrair olhares do exterior. De acordo com o site espanhol "fichajes.net", o ídolo rubro-negro entrou na mira de Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Villarreal, da Espanha.

Segundo a publicação, as duas equipes têm acompanhado de perto o que Gabigol vem fazendo com a camisa do Flamengo. O fato de o camisa ter apenas 25 também é visto como um fator positivo, já que ainda pode trazer retorno técnico e financeiro.

Além de Bayer Leverkusen e Villarreal, Gabigol também despertou interesse de clubes da Inglaterra, como West Ham, Arsenal, Everton e Aston Villa, além do mundo árabe.