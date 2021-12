Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís - Divulgação

Publicado 01/12/2021 13:28

Rio - A postura de alguns jogadores do Flamengo foram alvo de críticas por parte do jornalista Renato Maurício Prado. Em live realizada pelo "UOL", ele detonou a "geração 85", formada por Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís e afirmou que eles ditam o ritmo no vestiário rubro-negro.

“A sensação que eu tenho é que a Geração de 85 está fazendo mal ao Flamengo. Ela já não contribui com o talento que teve, principalmente em 2019. E ela tá começando a fazer, porque ela manda nos vestiários. Além de serem os donos do vestiário que é ruim, as contusões de sucedem cada vez mais", disse Renato.

"É inacreditável que o Flamengo tenha renovado o contrato da Geração de 85. O pior não é nem eles estarem no grupo, é eles continuarem comandando o grupo. Se não vier um técnico com muita personalidade, não dá pra desmontar a ‘igreja'”, completou.