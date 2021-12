Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/12/2021 12:42

Juan Pablo Vojvoda Divulgação / Fortaleza Rio - Com a demissão de Renato Gaúcho na última segunda-feira, o Flamengo está de olho no mercado estudando em qual treinador investirá. De acordo com o jornal "Correio do Povo", o argentino Juan Pablo Vojvoda, destaque no Brasileirão comandando o Fortaleza, tem esperança de receber um contato da equipe carioca.

Atualmente, Vojvoda é alvo do Internacional, que já se prepara para uma possível saída de Diego Aguirre para a seleção do Uruguai. No entanto, o treinador quer esperar para avançar nas conversas, já que acredita que pode receber uma proposta do Flamengo.

Como o Fortaleza ainda briga por uma vaga na Libertadores, a decisão de Juan Pablo Vojvoda só será tomada após o Brasileirão.