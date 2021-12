Neto sai em defesa de Renato Gaúcho após demissão no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/12/2021 15:05

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou, nesta quarta-feira, o reencontro do Flamengo com a torcida rubro-negra, na última terça, no Maracanã. Na ocasião, o Rubro-negro venceu o Ceará por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

"Pô, o Corinthians coloca 40 mil toda hora com aquele time. Se não fosse o Renato Augusto, o Giuliano e o Roger Guedes a gente estava morto. Tomaram um sufoco do Ceará e ficam com isso de reencontro", disse o apresentador Neto no 'Os Donos da Bola'.

O ex-jogador aproveitou para criticar a demissão de Renato Gaúcho no Flamengo. Em dado momento, afirmou que fizeram o mesmo com os ex-técnicos Domènec Torrent e Rogério Ceni. Além disso, ressaltou que, com os números no trabalho do último treinador, o profissional não seria desligado em outros clubes.

"O que fizeram com o Renato já fizeram com o Domènec e com o Rogério Ceni. Quiseram acabar com o Renato porque perdeu um título da Libertadores, por uma visão do que aconteceu contra o Grêmio. Com os números dele, ele não cairia em nenhum lugar do mundo. Não podemos esquecer o que ele fez como treinador e jogador. É um baita treinador", concluiu.