Bia Zaneratto comemora gol pela seleção brasileira - Sam Robles/CBF

Publicado 01/12/2021 21:38 | Atualizado 01/12/2021 21:40

Rio - A atacante Bia Zaneratto pretende voltar ao futebol brasileiro e já existem clubes interessados. De acordo com o portal 'ge', Flamengo e Palmeiras estariam de olho na jogadora da seleção brasileira, que rescindiu seu contrato com o Wuhan Xinjiyuan, da China, e chegará ao Brasil na semana que vem.

Apesar da previsão de alto investimento do Flamengo em futebol feminino no futuro, o clube ainda não confirma o interesse na atacante. Já o Palmeiras larga em vantagem por dois motivos: a proximidade com a família, que mora em Araraquara (SP) e a identificação com a equipe, pela qual atuou por empréstimo na temporada passada.

Um dos objetivos de Bia Zaneratto no retorno ao Brasil é voltar a ser presença constante nas convocação da seleção brasileira, o que não vinha acontecendo por causa das políticas de prevenção à Covid-19 impostas pelo governo chinês.

Bia tem apenas 27 anos, mas já tem rodagem no futebol internacional. Ela começou a carreira na Ferroviária (SP), passou por Santos, Steel Red Angels, da Coreia do Sul, Palmeiras e Wuhan Xinjiyuan, da China. Pela seleção brasileira, disputou três Copas do Mundo e duas Olimpíadas.