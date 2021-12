Apresentador do Grupo Globo exalta reencontro do Flamengo com torcida: 'A foto tirada pelo Diego é simbólica'

Selfie tirada pelo meia Diego Ribas com a torcida do Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2021 16:55

Rio - O reencontro do Flamengo com a torcida rubro-negra ficou marcada pela vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Maracanã, na última terça, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a selfie tirada pelo meio-campista Diego Ribas, com os torcedores, foi exaltada pelo apresentador André Rizek, nesta quarta-feira, no "Seleção SporTV".

"Na foto tirada pelo Diego, ontem no Maracanã é simbólica. Como é bom ver o estádio de futebol mais parecido com o país em que vivemos. Nela vemos pessoas de diferentes classes sociais da sociedade. O estádio não pode ser um fator excludente, mas sim de inclusão", disse o apresentador André Rizek no Seleção SporTV.



"Sendo assim, mais gente poderá ver o time do coração dentro do estádio, e não só na saída do CT ou em chegada de viagem. Que a rua não seja apenas o único lugar do ‘povão’, mas que ele também passe a ocupar cada dia mais as arquibancadas do estádio", concluiu.



Na próxima sexta-feira (3), o Flamengo enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a segunda colocação e soma 70 pontos, oito a menos que o líder, Atlético-MG.