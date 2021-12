Matheuzinho já se tornou realidade no elenco rubro-negro - Marcelo Cortes / Flamengo

Matheuzinho já se tornou realidade no elenco rubro-negroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/12/2021 00:00

Não é de hoje que Matheuzinho, do Flamengo, vem se destacando na lateral direita do time rubro-regro. É quase unânime que o jovem merece, pelo menos, uma sequência como titular. Com a saída de Renato Gaúcho e Mauricio Sousa comandando até o fim do Brasileirão, a expectativa de que Matheuzinho esteja entre os 11 iniciais é muito grande, até pelo fato de os dois terem trabalhado juntos na base. Com apenas 21 anos, Matheuzinho não é o futuro do Flamengo. Já se tornou realidade!





FLUMINENSE ESTÁ QUASE LÁ

Falta pouco para o Fluminense carimbar a sua ida para a próxima edição da Libertadores da América. A derrota do RB Bragantino, no jogo atrasado, deixou a situação para o G-6 ainda mais factível. A primeira fase da Libertadores já é quase certa para o Flu, é verdade, mas vitórias sobre o Bahia e a Chapecoense, aliadas a mais um tropeço dos paulistas ou do Fortaleza, podem fazer com que o Tricolor carioca entre direto na fase de grupos.

MAIS UM BOM TRABALHO

Depois de evitar a queda do Sport na temporada passada, o técnico Jair Ventura vem livrando mais um time do rebaixamento. Desde que assumiu o Juventude, só perdeu uma vez, para o líder Atlético Mineiro. Venceu outras quatro partidas e empatou três vezes. O crescimento do time gaúcho após a chegada de Jair Ventura é evidente e, mais uma vez, o treinador vem dando conta do recado.

GERMÁN CANO: FICA OU NÃO?

Enquanto a diretoria do Vasco trabalha para contratar novos dirigentes e um treinador, uma dúvida paira na mente do vascaíno: o argentino Germán Cano fica ou não? O atacante é, sem dúvida, uma das principais peças do time vascaíno desde que chegou, mas falhou em momentos importantes. Se a pedida for alta, infelizmente, o Vasco não terá seu goleador na próxima temporada.