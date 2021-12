Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Publicado 02/12/2021 09:00 | Atualizado 02/12/2021 09:06

Rio - De olho no mercado e atento, o Flamengo acertou mais uma contratação para a base. O lateral-direito Kauan Diego, de 17 anos, é o novo reforço do clube carioca. Ele disputou o Campeonato Paulista Sub-20 pelo São José. As informações são do "Flazoeiro".

O jovem fechou contrato de formação com o Flamengo até 2024. Ele teve passagens por outros clubes paulistas como Santo André e também pelo Grêmio Osasco.