Rodolfo Landim, presidente do FlamengoDivulgação

Publicado 02/12/2021 09:30 | Atualizado 02/12/2021 09:31

Rio - Preparando uma grande reformulação para 2022, o Flamengo já definiu a data que uma barca poderá sair do clube carioca. De acordo com informações do portal "UOL", o Rubro-Negro aguarda a eleição presidencial que acontece neste fim de semana para definir sua lista de dispensas para a próxima temporada.

Alguns jogadores como Bruno Viana, César, Piris da Motta e Rodinei, que recebeu uma proposta do futebol dos Estados Unidos, dificilmente vão permanecer no elenco. Porém, de acordo com informações do portal "Torcedores.com", a barca rubro-negra poderá envolver até mesmo grandes medalhões do elenco.

Segundo o site, nomes como: Filipe Luís, Diego Alves, Vitinho e Diego Ribas vem sendo criticados e podem não fazer parte do elenco para o ano que vem. Além deles, Renê, João Gomes, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Vitor Gabriel também estão em baixa.