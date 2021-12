Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/12/2021 10:00

Rio - Em busca de um técnico estrangeiro, o Flamengo teria um português como favorito para assumir o comando da equipe em 2022. No entanto, ele não é Jorge Jesus. Segundo o jornal "Record", Carlos Carvalhal, que dirige o Braga, é o técnico com mais chances de assumir o Rubro-Negro no ano que vem.

No ano passado, o Flamengo tentou a contratação do técnico, mas ele acabou recusando. Em entrevista, Carvalhal falou da situação e explicou porque não aceitou dirigir o clube carioca na ocasião.

"Quando vim para o Braga cheguei a ter pouco tempo antes um acordo praticamente firmado com o Flamengo. Foi público. A opção foi o Braga, por ser o clube que é, por gostar muito do Braga e também pelos contornos da pandemia. Não teve nada a ver com a parte financeira. O interesse de um clube que é um dos melhores do mundo deixa-me extremamente orgulhoso e é uma recompensa pelo nosso trabalho", afirmou.

A situação de Carvalhal é bem semelhante a de Jorge Jesus. Com contrato até o meio de 2022, o Braga só liberaria o técnico em caso de pagamento de uma multa. Porém, segundo a publicação, o Flamengo estaria disposto a fazer o investimento.