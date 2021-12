Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/12/2021 12:44

Max, jovem meia do Flamengo Paula Reis / Flamengo Rio - Além de Rodinei, mais um jogador pode deixar o Flamengo nos próximos dias rumo aos Estados Unidos. O meia Max, que disputou o Campeonato Brasileiro emprestado ao Cuiabá, recebeu uma proposta do Colorado, clube da MLS.

O time americano está negociando com o Flamengo e as partes tentam chegar a um entendimento. O jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023.

Max iniciou o ano no Flamengo sendo bastante aproveitado por Rogério Ceni, que costumava lhe colocar ao decorrer dos jogos. No entanto, não conseguiu corresponder e acabou emprestado ao Cuiabá até o fim deste ano.