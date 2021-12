Diego Alves - fotos AFP

Publicado 02/12/2021 13:21

Rio - Herói do Palmeiras no título da Libertadores, no último sábado, em Montevidéu, Deyverson voltou a provocar o Flamengo. Em entrevista ao podcast "Flow", o atacante disse que a torcida alviverde, mesmo em menor número, conseguiu calar os rubro-negros.

"A torcida do Palmeiras é minoria? Quem ficou até o final? Só verde. É campeão, esquece. Não é quantidade, é qualidade. A torcida do Palmeiras só não entupiu pela dificuldade de ir para o Uruguai. Iria engolir a do Flamengo. A minoria calou a torcida do Flamengo. Eu estava lá cantando com eles, a torcida do Flamengo quietinha. A torcida calada. A torcida do Palmeiras continuou cantando (no 1 a 1)", declarou.

Deyverson marcou na prorrogação o gol que garantiu o tricampeonato do Palmeiras após falha de Andreas Pereira. No tempo no9rmal, as equipes empataram em 1 a 1.