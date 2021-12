Andreas Pereira - Reprodução

Andreas PereiraReprodução

Publicado 02/12/2021 13:28

Manchester (ING) - O erro de Andreas Pereira na final da Libertadores pode fazer com que o Manchester United deixe de ganhar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pela venda definitiva do meia para o Flamengo, segundo o "Mirror". O atleta tem contrato por empréstimo com a equipe carioca até o fim de junho, mas não tem o futuro esclarecido.

O atleta, que esteve emprestado a Lazio na última temporada, não parece estar nos planos dos Red Devils. No entanto, o valor pedido pelos ingleses pela transferência do jogador de 25 anos é considerado muito alto e o Rubro-Negro deve tentar reduzir a pedida.

Apesar do erro decisivo que gerou o gol deciviso para o Palmeiras se sagrar campeão continental, Andreas Pereira possui um papel importante desde que chegou ao Flamengo. O camisa 18 ocupou o lugar deixado por Gerson, vendido para o Olympique Marseille, e rapidamente tornou-se titular indiscutível. E o jogador deixou claro que tem a intenção de permanecer no Rio de Janeiro.



O início de 2022 será chave para projetar o futuro do meia. Sem Renato Gaúcho, o clube carioca procura um novo treinador e o papel do meia em um Flamengo sob nova direção e sua importância na Libertadores e Campeonato Brasileiro da próxima temporada serão determinantes em caso de uma transferências definitiva.