Mauro Cezar Pereira

Publicado 02/12/2021 14:56

Rio - Os nomes de Marcelo Gallardo, Jorge Jesus, Gabriel Heinze, Carlos Carvalhal e Juan Pablo Voyvoda já foi citados como possíveis técnicos para o Flamengo. No entanto, o jornalista Mauro Cezar Pereira citou um ex-técnico do Santos como um nome interessante que o clube carioca poderia avaliar.

"O Flamengo vai ter que procurar outros nomes: Ariel Holan, [Carlos] Carvalhal, outros que possam surgir numa pesquisa mais profunda para encontrar um técnico estrangeiro, experiente, capaz de comandar um grupo de estrelas com o perfil de um jogo que se adeque ao Flamengo, que é um jogo de proposição e agressividade. Essa é a natureza do elenco e a expectativa do torcedor", disse.

Nascido na Argentina, Ariel Holan, de 61 anos, comanda o León, do México, atualmente. Com passagens por River Plate, Estudiantes, o técnico ficou mais conhecido no Brasil após o título do Independiente sobre o Flamengo na Sul-Americana de 2017.

Holan foi contratado pelo Santos no começo de 2021 para substituir Cuca após o Peixe ser vice-campeão da Libertadores. Porém, o técnico deixou o cargo em meio a problemas políticos no clube paulista, em menos de dois meses de trabalho.