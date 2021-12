Gabigol é um dos nove desfalques do Flamengo contra o Sport - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/12/2021 15:37

O Flamengo enfrentará o rebaixado Sport nesta sexta-feira, às 20h em Recife, com uma equipe praticamente reserva. Sem muito a fazer no Campeonato Brasileiro a três rodadas do fim, o Rubro-Negro segue cheio de problemas médicos e ganhou mais dois: Gabigol, com quadro de faringite, e Andreas Pereira, com dores no púbis, estão fora da partida.



Os dois se juntam a Filipe Luís, Willian Arão, Isla, Diego Alves, Léo Pereira e Arrascaeta, que nem sequer foram relacionados e ficarão no Rio de Janeiro. Além deles, Everton Ribeiro está suspenso.



Segundo o Flamengo, Filipe Luís teve lesão na panturrilha esquerda constatada e Willian Arão está com edema ósseo no joelho esquerdo. Os dois não devem mais jogar na temporada. Já Diego Alves e Léo Pereira estão com dores musculares e farão exame de imagem, assim como Isla, que apresentou desgaste muscular.



Em relação a Arrascaeta, o clube informou que o uruguaio segue a programação gradual de retorno e prevenção.

Com nove desfalques, o Flamengo deve ir a campo com: Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Thiago Maia, Diego, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro