Torcedores do Flamengo aguardam com ansiedade um novo técnicoPaula Reis / Flamengo

Publicado 02/12/2021 17:00

Rio - Em busca de um novo técnico para 2022, o Flamengo vai mapeando o mercado e ganhando novas opções. De acordo com informações do portal "Mundo Rubro-Negro", o espanhol Ernesto Valverde, treinador do Barcelona entre 2017 e 2020, teria sido oferecido ao clube carioca e pode pintar no Ninho em 2022.

Valverde está sem clube e teve uma passagem vitoriosa pelo Barça. Ele dirigiu o time nas conquistas dos títulos do Espanhol de 2017 e 2020. Além disso, venceu uma Copa do Rei. Na ocasião, ele comandou craques como Lionel Messi e Luis Suárez.

Além dele, outras duas opções foram ventiladas. Javi Gracia, também nascido na Espanha, e o francês Rudi Garcia. O espanhol já dirigiu clubes como: Málaga e Valencia, da Espanha, Rubin Kazan, da Rússia, e Watford, da Inglaterra. Ele está sem clube desde a saída do Valencia, em maio.



Já Rudi Garcia deixou o Lyon recentemente. Além do clube francês, ele passou pela Roma, pelo Olympique de Marselha, pelo Lille e também pelo Saint-Étienne.