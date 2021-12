Marcelo Gallardo - Divulgação

Publicado 02/12/2021 15:23

Rio - O destino de Marcelo Gallardo para 2022 segue sendo mistério. Para Mariano Juan, ex-jogador e amigo pessoal do argentino, a tendência é que o treinador renove com o River Plate, independente de receber uma proposta financeira mais vantajosa do Flamengo ou da seleção uruguaia.

“Se Gallardo continua ou não no River, depende do que ele quer fazer. Ele não vai sair do River apenas por conta da oferta ser melhor, seja do Uruguai, Flamengo ou qualquer um”, afirmou Juan na ESPN Argentina.

Nem mesmo os funcionários e jogadores do River Plate sabem qual será a decisão de Gallardo. A tendência é que o cenário siga o mesmo nos próximos dias.