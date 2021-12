Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/12/2021 16:21

Bill Luciano Belford/Agência O Dia Rio - O Flamengo encaminhou a venda do atacante Bill ao Dnipro, da Ucrânia. O jovem está emprestado ao time europeu desde fevereiro, agradou e deve ser comprado em definitivo. As informações foram divulgadas pelo site "GE".

Bill tem contrato com o Flamengo até junho de 2022 e já poderia assinar um pré-contrato em janeiro. Por isso, a negociação deve ser fechada ainda em dezembro. O Flamengo quer uma compensação financeira e as conversas estão avançadas. No contrato de empréstimo, a cláusula de compra está fixada em um milhão de euros.

Revelado pelo Flamengo, Bill disputou apenas quatro jogos nos profissionais. Antes de chegar ao Dnipro, foi emprestado para Ponte Preta e CRB.