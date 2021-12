Keno e Vargas comemoram gol do Atlético-MG sobre o Bahia - Pedro Souza/Atlético-MG

Keno e Vargas comemoram gol do Atlético-MG sobre o BahiaPedro Souza/Atlético-MG

Publicado 02/12/2021 21:34

Rio - Herói da vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, que garantiu o título brasileiro com duas rodadas de antecedência, o atacante Keno, do Atlético-MG, aproveitou para alfinetar o Flamengo logo na primeira entrevista depois do jogo. O jogador criticou a esperança que alguns ainda tinham em ver o Rubro-Negro campeão.

— Muitos davam título pro rival que tinha chance ainda, mas agora vão falar da gente. Agora vão falar que nós somos campeões. Agora a gente pode gritar que é campeão — comemorou o atacante.

Keno foi autor de dois gols na virada sobre o Tricolor Baiano — o outro foi de Hulk, de pênalti. O jogador será certamente muito festejado na chegada a Belo Horizonte, onde os torcedores prometem fizeram uma grande festa no aeroporto. E ele promete ir para o meio da galera

— Que eles (torcedores) vão para o aeroporto, que eu vou me enturmar com eles. Eu sou torcedor do Atlético, não sou apenas jogador. São 50 anos sem ganhar o título, isso é muito coisa. Fizemos uma história muito grande no clube, agora é festejar — disse Keno.