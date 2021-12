Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal

Publicado 02/12/2021 20:31

Rio - Sem a desejada volta de Jorge Jesus, o Flamengo se aproxima de fechar com outro técnico português para o ano que vem, Carlos Carvalhal. De acordo com o jornalista Gonçalo Lopes, de Portugal, o treinador também quer comandar o Rubro-Negro e tenta agora a liberação junto ao Braga, seu clube atual, para deixar o acerto encaminhado.

O maior empecilho para o acordo é o contrato vigente de Carvalhal com o Braga, que termina em junho de 2022. O técnico quer começar a pré-temporada no Flamengo, em janeiro, mas depende da liberação do clube português antes do previsto. Caso não consiga, os cariocas teriam que pagar um multa rescisória.

Além de Carlos Carvalhal, são ventilados no Flamengo os portugueses André Villas-Boas e Jorge Jesus e o argentino Marcelo Galhardo. O último, inclusive, é o preferido da diretoria, mas tem alta pedida salarial e quer treinar um clube europeu.