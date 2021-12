O atacante colombiano Berrío (E) é festejado pelos companheiros - Pedro Martins / MoWa Press

O atacante colombiano Berrío (E) é festejado pelos companheirosPedro Martins / MoWa Press

Publicado 02/12/2021 18:43

Rio - Com passagem no Flamengo marcada pelas frequentes lesões, o atacante Berrío, atualmente no América-MG, abriu o jogo sobre o seu mais novo problema físico em entrevista coletiva. O colombiano tem uma rara infecção fúngica na região da tíbia esquerda e ainda não tem previsão para retornar aos gramados.

— Não tem sido fácil, porque é uma lesão muito rara. Só tem 15 casos registrados. Então, é algo muito incomum. Foi muito difícil para mim não fazer o que eu gosto, que é jogar futebol. (...) o mais difícil passou, que era saber a raiz de tudo. O tempo que passou, de internação, de pensar a noite toda o que era, não dormir, pensando muitas coisas. Foi de um momento para outro que aconteceu. Então, o mais difícil foi isso — contou Berrío.

Contratado em julho, o jogador já chegou ao América-MG com uma atrofia na perna esquerda. Recuperado, atuou por apenas 27 minutos antes de descobrir o novo problema físico. Apesar do drama, o atacante revela estar feliz no clube e agradece o apoio dos torcedores.

— Como sempre falei, estou 100% para o América. Quando o América precisa de mim, agora, não só no campo, mas na posição que ele precisa de mim, eu estarei 100% para o clube. Novamente agradecer os torcedores, que estão cientes do que aconteceu. Me mandaram palavras de melhoras. Com a benção de Deus, vamos conquistar coisas maiores, porque eu estou muito feliz e sei que vou ser muito feliz aqui — disse o atacante.