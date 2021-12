O artilheiro Gabigol chuta para marcar o gol de empate contra o Palmeiras no tempo normal - AFP

Publicado 02/12/2021 19:15

Rio - A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (2) a seleção da Libertadores, que teve amplo domínio dos clubes brasileiros. Dos 11 escolhidos, dez jogadores atuam no Brasil — cinco do Palmeiras, três do Flamengo e dois do Atlético-MG. O único intruso foi o Barcelona de Guayaquil-EQU, com um representante.

A seleção completa tem Weverton (PAL), Castillo (BAR), Gómez (PAL) e Guilherme Arana (ATL); Willian Arão, (FLA) Arrascaeta (FLA), Dudu (PAL) e Raphael Veiga (PAL); Hulk (ATL), Rony (PAL) e Gabigol (FLA).

Mesmo que o troféu tenha ficado com o Palmeiras, quem levou o prêmio de melhor jogador da competição foi Gabigol, do Flamengo. O atacante foi artilheiro da competição, com 11 gols, e balançou as redes numa final da Libertadores pela segunda vez na carreira.