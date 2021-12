Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Publicado 03/12/2021 09:00

Rio - O Flamengo deverá passar por uma reformulação no elenco para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "Diário do Fla", a diretoria do clube carioca deseja um grupo mais jovem que o atual para disputar os torneios do ano que vem.

Vitorioso em 2019 e 2020, o elenco do Flamengo possui seis titulares com idade acima de 30 anos. São eles: Diego Alves, Isla, David Luiz, Filipe Luis, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Ainda há Willian Arão que irá completar a sua terceira década em março do ano que vem.

O Rubro-Negro aguarda a contratação de um novo técnico para definir as mudanças no elenco. No entanto, é bem possível que o clube carioca passe por mudanças significativas após o primeiro ano na gestão de Rodolfo Landim que o Flamengo irá terminar uma temporada sem um grande título de expressão.