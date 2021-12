Andreas Pereira foi apresentado pelo Flamengo, que pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,26 milhões) pelo empréstimo do atleta, além de arcar com 60% dos salários do meia. O acordo tem duração até o meio de 2022, sem valor de compra fixado. - Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira foi apresentado pelo Flamengo, que pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,26 milhões) pelo empréstimo do atleta, além de arcar com 60% dos salários do meia. O acordo tem duração até o meio de 2022, sem valor de compra fixado.Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/12/2021 11:14 | Atualizado 03/12/2021 13:07

Rio - Após a falha na final da Libertadores, o futuro de Andreas Pereira no Flamengo foi bastante debatido por analistas esportivos e torcedores do clube carioca. No entanto, apesar do erro decisivo, o Rubro-Negro tem interesse na permanência em definitivo do jogador. De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mail", o Rubro-Negro procurou o Manchester United para conversar sobre a compra em definitivo do meia.

Emprestado até junho de 2022, Andreas Pereira tem os seus direitos econômicos fixados em 20 milhões de euros (cerca de R$ 126,81 milhões). O valor é considerado alto e seria a maior compra da história do Flamengo. Com isso, o Rubro-Negro teria pedido um desconto ao clube inglês pelo jogador.

Segundo o portal "UOL", o Flamengo pagou R$ 6,3 milhões ao United pelo empréstimo de um ano. Andreas Pereira tem contrato com o Manchester United até o meio de 2023. Fora dos planos nas últimas temporadas, o meio-campista já havia sido emprestado ao Granada e ao Valencia, da Espanha, e à Lazio, da Itália. Até o momento, o jogador já entrou em campo em 23 partidas, fez cinco gols e deu uma assistência.