Michael - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/12/2021 10:41 | Atualizado 03/12/2021 13:16

Rio - O atacante Michael, de 25 anos, deu a volta por cima na atual temporada. Um dos destaques do Flamengo no Brasileiro, o jogador foi de dispensável no começo do ano a xodós dos Rubro-Negros. Porém, de acordo com informações do portal "Torcedores.com", o atleta pode não emplacar 2022 no clube carioca.

O site detalha alguns atletas que podem sair do clube carioca no ano que vem. Além de Michael, Bruno Viana, Ramon, João Gomes, Matheuzinho, João Lucas, Matheus Gonçalves, César, Rodinei e Piris da Motta fazem parte da lista.

Michael tem possibilidades de receber ofertas do futebol árabe no começo do ano. Porém, o atacante já deixou claro o seu desejo de continuar no Flamengo em outras oportunidades, principalmente, após a boa temporada que fez em 2022.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a expectativa é que uma oferta de aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual) chegue à mesa da diretoria do Flamengo ainda nesse ano. O nome do clube ainda é mantido em sigilo. Para tirá-lo do Goiás em 2020, o clube carioca desembolsou R$ 34,5 milhões.