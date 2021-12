Mauro Cezar Pereira - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 03/12/2021 16:40

Rio - Na contramão das notícias sobre o possível novo técnico do Flamengo, o jornalista Mauro Cezar Pereira negou que o Rubro-negro tenha apresentado proposta para algum treinador, durante o podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", nesta sexta-feira.

"Houve uma conversa do Bruno Macedo, que é um empresário e não é só empresário do Jesus, ele estava no Brasil com o Marcos Braz e aí isso já foi entendido por muita gente como 'terceirizou a procura de técnico'. Não é isso o que eu sei, o que eu sei é que o Flamengo não fez proposta para ninguém, tudo o que estão dizendo aí é chute", afirmou Mauro Cezar Pereira.

O jornalista ressalta a importância do Flamengo buscar um treinador antes de janeiro, para iniciar o novo projeto na próxima temporada. Apesar disso, diz que esse é um dos motivos que pode impedir o possível retorno de Jorge Jesus ao Rubro-negro.

"Em janeiro o Jesus pode estar no olho da rua ou pode estar sendo exaltado, mas o Flamengo não pode esperar janeiro, tem que contratar esse técnico antes, para que ele possa assumir no começo do ano e isso deixa a situação do Jorge Jesus muito difícil, se fosse no meio do ano, a chance seria grande, porque ele não deve ficar, a tendência é ele sair de qualquer maneira do Benfica", completou.

Além disso, Mauro aproveita para comentar sobre o técnico Carlos Carvalhal. De acordo com o jornalista português Gonçalo Lopes, o treinador teria pedido liberação do Braga, de Portugal, para poder acertar com o Flamengo.

"Esses nomes são óbvios e aí existem outros, tem o Carlos Carvalhal, que está louco agora para vir para o Flamengo, não veio antes por causa da pandemia, e esse empresário Bruno Macedo trabalha também com o Carlos Carvalhal, só que ele está no Braga, então teria que negociar com o clube português uma eventual liberação", concluiu.