Flamengo conquistou a Libertadores em 2019 - JOÃO CARLOS GOMES/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/12/2021 14:21

Rio - Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019, o atacante Orlando Berrío vem passando por um drama. O colombiano tem lesão fúngica constatada na tíbia da perna esquerda, algo extremamente raro que chegou a levá-lo a internação. Com futuro incerto no futebol, o atleta, de 27 anos, afirmou que descobrir o diagnóstico foi de certa forma um alívio para ele.

"Não tem sido fácil, porque é uma lesão muito rara. Só tem 15 casos registrados. Então, é algo muito incomum. Foi muito difícil para mim não fazer o que eu gosto, que é jogar futebol. O mais difícil passou, que era saber a raiz de tudo, começou por afirmar", disse.

Berrío deixou o Flamengo no meio do ano passado com destino ao Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos. Nesta temporada, o atacante voltou ao futebol brasileiro para defender o América-MG, porém, só atuou em duas partidas, cerca de 27 minutos no total. O atleta se colocou à disposição do Coelho para ajudar, mesmo que fora de campo.

"Aqui, como sempre falei, estou 100% para o América. Quando o América precisa de mim, agora, não só no campo, mas na posição que ele precisa de mim, eu estarei 100% para o clube. Novamente agradecer os torcedores, que estão cientes do que aconteceu. Me mandaram palavras de melhoras. Com a benção de Deus, vamos conquistar coisas maiores, porque eu estou muito feliz e sei que vou ser muito feliz aqui, finalizou o atleta", disse.